النواب خلال لقاء وفد برلماني ياباني: نتطلع لزيادة مشروعات التعاون التنموي مع طوكيو2017-07-06 20:05:17
أشاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، بالمشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها اليابان في مصر وتسهم في دعم عملية التنمية، معربا عن تطلع المجلس لزيادة مشروعات التعاون التنموي بين الجانبين خلال الفترة القادمة والتي تنعكس بشكل إيجابي على الشعب المصري الذي يكن تقديرا خاصا لهذا الدعم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم وفدا برلمانيا من مجلس النواب الياباني برئاسة تستومو ساتو، وبحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس والنائب أسامة هيكل رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - اليابانية وعدد من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - اليابانية بمجلس النواب المصري.
ورحب عبد العال بالوفد الياباني، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى اليابان خلال شهر مايو الماضي، معبرا عن جزيل شكره لما لقاه والوفد المرافق له من حفاوة بالغة في الاستقبال تعبر بصدق عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيدا بالنتائج الإيجابية الملموسة التي تمخضت عنها تلك الزيارة.
من جانبه، سلم تستومو ساتو رئيس الوفد البرلماني الياباني رسالة من رئيس مجلس النواب الياباني إلى الدكتور علي عبد العال تتعلق بسبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية اليابانية، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها الوفد الياباني منذ بداية زيارته لمصر.
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