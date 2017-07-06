السعودية تحل لغز حساب «مجتهد» كاشف أسرار العائلة الملكية

قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد، اليوم الخميس، إن قطر تشغّل أكثر من 23 ألف حساب على تويتر تدعو إلى إثارة الفتنة في السعودية. وبحسب تصريحات الوزير السعودي ...