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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني
الاهلي وزاناكو

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

2017-07-06 20:05:29

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة القطن الكاميروني السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني وعلى معلول وصبري رحيل وأحمد حجازي وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب.
الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد وصالح جمعة وميدو جابر ووليد سليمان ومؤمن زكريا.
الهجوم: عمرو جمال وعماد متعب واجاي.

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