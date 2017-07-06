 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 08:48 مساءً
روابط سريعة
المرصد السوري: مقتل 224 مدنيا خلال غارات التحالف الدولي
الجراد في سوريا ‎

المرصد السوري: مقتل 224 مدنيا خلال غارات التحالف الدولي

2017-07-06 20:01:27

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 224 مدنياً على الأقل جراء غارات قوات التحالف الدولي على مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجوماً داخل أحيائها الشهر الماضي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - اليوم /الخميس/ - “قتل 224 مدنياً على الأقل بينهم 38 طفلاً و28 سيدة جراء غارات التحالف الدولي على مدينة الرقة منذ دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى المدينة في السادس من يونيو الماضي”.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية تخوض منذ السادس من يونيو معارك عنيفة ضد عناصر داعش داخل مدينة الرقة، التي تعد معقلهم في سوريا.

وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل، فيما تخوض مواجهات في أجزاء عدة من أحياء أخرى، بينها المدينة القديمة في شرق المدينة، التي تقدمت إليها الثلاثاء بعد غارات للتحالف على سور “الرافقة” الأثري.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3