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المقاصة راحة 72 ساعة بأمر من المدير الفني
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المقاصة راحة 72 ساعة بأمر من المدير الفني

2017-07-06 20:02:07

قرر إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الشرقية في ختام منافسات الدورى العام بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.
وساهم فوز المقاصة على الشرقية في حكم قبضته علي المركز الثانى بعد وصوله للنقطة 74 في جدول المسابقة خلف الأهلى المتصدر.

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