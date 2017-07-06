تأكَّد غياب ثنائي الفريق الكروي الأول بالأهلي، أحمد حمودي صانع الألعاب، وحسين السيد الظهير الأيسر، عن مباراة الفريق مع ضيفه القطن، بعد غدٍ السبت للإصابة .

ويستضيف الأهلي، القطن على إستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة (الأخيرة) بدور المجموعات (ثمن النهائي) بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الثنائي حمودي، والسيد أداء التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب البدنية للتعافي من آثار الإصابة في العضلة الضامة، بعدما تأكدت صعوبة لحاقهما بمواجهة القطن الهامة والمصيرية.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بـ8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف الوداد البيضاوي المغربي (الوصيف)، ويأتي زاناكو الزامبي في الصدارة بـ11 نقطة، ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز لضمان التأهل في الدور ربع النهائي.