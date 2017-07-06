نجح مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، في الحصول على خدمات مدافع النصر للتعدين، أحمد عبدالموجود؛ بناء على طلب المدير الفني حسام حسن.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى صفوف المصري، لمدة 3 مواسم، وحصل النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه.