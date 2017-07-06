سعد الصغير: تراجعت عن قرار الاعتزال من أجل فرقتي

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير عن آخر ما تركته أمه قبل وفاتها، وهو ظرف صغير يوجد بداخله مبلغ مادي ليحج نيابة عنها. الأمر الذي جعله يفكر فعليا في الاعتزال.

وقال سعد: «ناس كتير كلمتني قالت الفرقة معهاش فلوس والجمعية الشرعية هتصرف منين»، موضحًا أنه تراجع في القرار من أجل فرقته وليس من أجل المال.