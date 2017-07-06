المقادير

ملعقة صغيرة خميرة

كوب وربع ماء

كوب ونصف دقيق

ربع كوب ردة

ملعق ةصغيرة ملح

الطريقة:

- تُذاب الخميرة في 2/1 كوب من الماء الدافئ ويترك لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

- يُخلط الدقيق مع الردة والملح في العجان الكهربائي على سرعة بطيئة.

- يُضاف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق مع الاستمرار في العجن على سرعة متوسطة حتى تتداخل المكونات.

- يُضاف باقي مقدار الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى يُصبح العجين أملس.

- يُشكل العجين على هيئة كُرة، يُغطى ويُترك جانباً في وعاء مدهون بقليل من الزيت لمدة 30 دقيقة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

- يُقطع العجين لكُرات صغيرة في حجم حبة المشمش، ثم يُترك ليختمر لمدة 15 دقيقة.

- تُفرد الكُرات بواسطة النشابة بقطر 10 سم على سطح أملس مرشوش بقليل من الردة، ثم تُرص في صاج فرن، وتُترك تختمر لمدة 30 دقيقة.

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 220 مئوية مع وضع حجر حراري في قاعدة الفرن، تُخبز لحوالي 10 دقائق أو حتى يُصبح ذهبي اللون.