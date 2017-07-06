الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل السلبي على الزمالك

انتهى الشوط الأول من لقاء الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز

وفشل الفريقان في إحراز أي من الأهداف من الفرص العديدة التي سنحت لمهاجمي زعيم الثغر أو القلعة البيضاء طوال الشوط الأول

وتناوب مايوكا ومصطفى فتحي وصلاح ريكو على إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الهاني سيلمان، فيما أضاع أيضا محمد ناجي جدو ومحمد أسامة ثلاث فرص محققة للتقدم على أبناء القلعة البيضاء