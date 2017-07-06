 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 08:49 مساءً
روابط سريعة
الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل السلبي على الزمالك
الزمالك والاتحاد

الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل السلبي على الزمالك

2017-07-06 19:49:07

انتهى الشوط الأول من لقاء الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز

وفشل الفريقان في إحراز أي من الأهداف من الفرص العديدة التي سنحت لمهاجمي زعيم الثغر أو القلعة البيضاء طوال الشوط الأول

وتناوب مايوكا ومصطفى فتحي وصلاح ريكو على إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الهاني سيلمان، فيما أضاع أيضا محمد ناجي جدو ومحمد أسامة ثلاث فرص محققة للتقدم على أبناء القلعة البيضاء

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3