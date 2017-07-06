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شاهد .. أول ظهور سينمائي لعمرو سمير مع شقيقته (صور وفيديو)
عمرو سمير

شاهد .. أول ظهور سينمائي لعمرو سمير مع شقيقته (صور وفيديو)

2017-07-06 19:37:13

ظهر الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير الذي رحل عن عالمنا أمس، في مشهد من فيلم “القتل اللذيذ” مع الفنانة ميرفت أمين، وماجدة الخطيب، التي كانت تجسد دور والدته هي وشقيقته “مي” التي شاركت معه في نفس الفيلم.

كان عمرو سمير يبلغ من العمر في ذلك الفيلم 14 عامًا، إذ إنتاج الفيلم عام 1998، بينما هو مواليد 1984، وبالرغم من صغر سنه وصغر حجم المشهد، إلا أن “عمرو” استطاع أن يلفت الانتباه من خلاله، فأبرز لباقته وخفة ظله، إذ رد على ميرفت أمين قائلًا “شفتك في التليفزيون يا طنط.. ينفع تمثلي في السيما”، لترد عليه الأخيرة قائلة “عندك دور ليا؟”، فيداعبها “عمرو” قائلًا “أيوه الدور اللي فوقينا”، والمشهد موضح بفيديو الفيلم بالدقيقة 37.

يُذكر أن عمرو سمير توفي اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا، وينتظر عودة الجثمان للقاهرة صباح غدٍ الخميس من أسبانيا، ولم يُحدّد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.



عمرو سمير

عمرو سمير

عمرو سمير

عمرو سمير

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