الحكومة: "معدل النمو السكاني تحد حقيقي يلتهم كل عائد اقتصادي"2017-07-06 20:03:40
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان.
وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنظر باهتمام بالغ للقضية السكانية وبخاصة تنظيم معدل النمو السكاني، الذي ترى فيه تحديًا حقيقيًا يلتهم كل عائد اقتصادي ويؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتعدى النمو السكاني بما يساهم في ضمان جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الحكومة المصرية في هذا الإطار تتسق مع مساعيها لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل تتولى التنسيق بين جهود الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للقيام ببرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر بشكل فاعل في هذا الخصوص.
وتناولت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل دور التعليم والإعلام فى التوعية بالقضية السكانية، وأهمية الربط بين مخرجات البحث العلمى بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم فى ضبط النمو والارتقاء بالخصائص السكانية.
من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم الدعم المادي والفني لجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها القومية للسكان، لاسيما فيما يتعلق بمحور تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق في مصر في هذا الصدد، لا تقتصر على التوعية الإعلامية بشكلها التقليدي، موضحًا أهمية البناء على جدية الحكومة المصرية في تناول هذا الملف لصياغة برنامج قومي طموح ومتطور لخفض معدلات النمو السكاني.
الحكومة: “معدل النمو السكاني تحد حقيقي يلتهم كل عائد اقتصادي” الخميس 06/يوليه/2017 - 05:56 م محمود مطاوع التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنظر باهتمام بالغ للقضية السكانية وبخاصة تنظيم معدل النمو السكاني، الذي ترى فيه تحديًا حقيقيًا يلتهم كل عائد اقتصادي ويؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتعدى النمو السكاني بما يساهم في ضمان جودة حياة أفضل للمواطنين. وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الحكومة المصرية في هذا الإطار تتسق مع مساعيها لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل تتولى التنسيق بين جهود الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للقيام ببرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر بشكل فاعل في هذا الخصوص. وتناولت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل دور التعليم والإعلام فى التوعية بالقضية السكانية، وأهمية الربط بين مخرجات البحث العلمى بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم فى ضبط النمو والارتقاء بالخصائص السكانية. من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم الدعم المادي والفني لجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها القومية للسكان، لاسيما فيما يتعلق بمحور تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق في مصر في هذا الصدد، لا تقتصر على التوعية الإعلامية بشكلها التقليدي، موضحًا أهمية البناء على جدية الحكومة المصرية في تناول هذا الملف لصياغة برنامج قومي طموح ومتطور لخفض معدلات النمو السكاني.
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