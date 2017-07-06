

ترددت أنباء عن تعيين الدكتور سعيد الضو، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، قائمًا بعمل رئيس جامعة القاهرة، ولمدة شهرين، لحين الانتهاء من اختيار رئيس الجامعة الجديد، وذلك بدءا من الأول من أغسطس.

ويأتي تعيين الضو قائمًا بالأعمال رئيس جامعة القاهرة عقب انتهاء المدة القانونية لرئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الحالي، التي تنتهي في 31 يوليو الجاري، ولأنه أقدم نائب رئيس جامعة.

جدير بالذكر أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجامعة خلفًا للدكتور جابر نصار، الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف، عميد معهد الأورام، والدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.