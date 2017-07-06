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منير يسافر إلى ألمانيا لإجراء فحص
حفل محمد منير بالعين السخنة

منير يسافر إلى ألمانيا لإجراء فحص

2017-07-06 19:27:44

سافر الكينج محمد منير صباح اليوم الخميس إلى ألمانيا لإجراء الفحص الأخير على “رُكبته” بعد العملية الناجحة التى أجراها بألمانيا، ومن المقرر أن يقضى منير هناك أسبوعا كاملا، يعود بعدها إلى القاهرة، ثم يسافر مرة أخرى إلى مدينة وهران بالجزائر يوم 24 يوليو، من أجل تكريمه فى مهرجان وهران السينمائى.

من ناحية أخرى يعود النجم الكبير محمد منير للحفلات من خلال مهرجان الحمامات الدولى بتونس، يوم 18 أغسطس المقبل، إذ يترقب الجمهور التونسى حفل “الكينج” بشغف، نظرا لأنه يتمتع بجماهيرية كبيرة وله جمهور عريض من الشعب التونسى المتذوق للموسيقى والغناء، ويشارك فى مهرجان الحمامات الدولى بتونس من مصر أيضا المطربة دينا الوديدى والمطرب حمزة نمرة.

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