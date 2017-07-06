قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك إقبالا كبيرا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، خاصة أن هناك فارقا فى السعر بين الغاز والبنزين يتراوح بين 2 و3 جنيهات.

وأضاف “الملا”، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش زيارته لشركة إيثيديكو بالإسكندرية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك على تقسيط أسعار التحويل التى تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه، متابعا: “الوزارة تعمل على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتقليل استيراد البوتاجاز الذى تدعمه الدوله بنحو 85 جنيها للأسطوانة الواحدة، رغم تحريك سعرها لـ 30 جينها”.

وفى تصريحاته على هامش الجولة، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن خطة الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى ما بين 600 و700 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى.