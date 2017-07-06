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«جون سينا» يحقق حلم طفل مريض
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«جون سينا» يحقق حلم طفل مريض

2017-07-06 19:25:24

عرف عن المصارع المحترف جون سينا إنسانيته وحبه للأعمال الخيرية، وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن البطل الرياضي البالغ من العمر 40 سنة، سيزور طفل مريض كل أمنيته أن يرى جون سينا خلال جولة قرر المصارع القيام بها.
وبحسب التقرير الوارد في صحيفة “ذا ديلي تليجراف” الإخبارية، فأن نجم WWE سيزور بروس ماكنينج البالغ من العمر 15 سنة، نهاية الشهر الجاري.

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