تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.19% خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 13369.88 نقطة، ليواصل الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ حجم التداول على المؤشر الرئيسي نحو 946.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وأغلق رأس المال السوقي عند أعلى مستوى منذ جلسة 11 أغسطس 2008 إلى 700.87 مليار جنيه، مرتفعا 5.66 مليار جنيه خلال أسبوع.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 3.76% خلال الأسبوع الجاري إلى مستوى 673.82 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 130 مليون سهم بقيمة 740 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 –متساوي الأوزان- بنسبة 0.55% إلى مستوى 2094.58 نقطة، فيما تجاوز حجم التداول نحو 1.02 مليار سهم بقيمة 2.98 مليار جنيه.

وأغلق إيجي إكس 100 تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 2.47% إلى مستوى 1546.45 نقطة، وسجل حجم التداول 1.07 مليار سهم بقيمة 3.36 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 241.9 مليون جنيه، و18.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 162.4 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي -صاحب أكبر وزن نسبي في السوق- بنسبة 1.64% عند مستوى 81.27 جنيه، وبلغ حجم التداول نحو 4.8 مليون سهم بقيمة 394.6 مليون جنيه.