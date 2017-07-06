لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما، وأصيب 12 آخرون في حادثين وقعا، اليوم الخميس، على الطرق الإقليمية بنطاق محافظة السويس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج، والمتوفيين لمشرحة المستشفى.

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاته قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع الحادثين، بطريقي القطامية، وعيون موسي، وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق السخنة – القطامية، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى أجرة “ميكروباص” قبل بوابة الرسوم بمسافة 7 كيلوترات نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 7 ركاب.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق السويس–جنوب سيناء، قبل كمين عيون موسي بمسافة 3 كيلومترات بين سيارة ملاكي وميني باص وأسفر عن مصرع أم وطفلتها، بينما أصيب 5 آخرون في الحادث.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام - في تصريح صحفي - إن المصابين في الحادثين حالتهم مستقرة، باستثناء 3 حالات إصاباتهم خطيرة.