يخوض الأهلي مرانه الأخير قبل مباراة القطن الكاميروني في الساعة السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، السبت المقبل، على إستاد الجيش برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق الفوز على الفريق الكاميروني بأي نتيجة للتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.