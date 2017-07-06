أعلن الإسباني ماكيدا، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، تشكيل فريقه، الذي يخوض مواجهة الزمالك، بعد قليل، بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد عطوة، مروان النجار، عبدالرحمن فاروق، حازم إمام.

الوسط: نور السيد، محمد عادل، محمد أسامة، محمود كابونجا، خالد الغندور.

الهجوم: محمد ناجي جدو.