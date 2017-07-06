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جدو يقود الإتحاد السكندري أمام الزمالك
الاتحاد السكندري

جدو يقود الإتحاد السكندري أمام الزمالك

2017-07-06 19:02:24

أعلن الإسباني ماكيدا، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، تشكيل فريقه، الذي يخوض مواجهة الزمالك، بعد قليل، بالجولة قبل الأخيرة للدوري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: محمد عطوة، مروان النجار، عبدالرحمن فاروق، حازم إمام.
الوسط: نور السيد، محمد عادل، محمد أسامة، محمود كابونجا، خالد الغندور.
الهجوم: محمد ناجي جدو.

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