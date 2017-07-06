أكد الشيف “أسامة السيد” أن أفضل أنواع السمك المستخدم في الصيادية هو الخالي من الشوك والغني بفصوص اللحم الأبيض والهامور والمرجان الأصلح لهذه الطبخة.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أن دلالات السمك الطازج أن تفوح منه رائحة البحر إذا لم يكن نهرياً، وأن يكون متماسكاً ذو خياشيم حمراء، ويعتمد طهيه على التتبيل الخاص لنوعية الوصفة التي يدخل السمك أساساً فيها.

وللتخلص من رائحة السمك العالقة بالأصابع والكفين، فركهما باللبن والليمون، وللتخلص من تلك الرائحة في المنزل يمكن وضع حبات من المستكة على فحمة مشتعلة داخل المطبخ، ويعتبر عصير الليمون وشرائحه من المنكهات للأسماك، لكن حديثاً يستخدم كذلك الجريب فروت وعصير الرمان المركز والموالح المختلفة.