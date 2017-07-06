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وزير الآثار يفتتح مشروعات ترميم 3 مواقع أثرية بشارع المعز.. الأحد
الدكتور خالد العناني وزير الآثار‎

وزير الآثار يفتتح مشروعات ترميم 3 مواقع أثرية بشارع المعز.. الأحد

2017-07-06 18:59:05
خاص- محيط

يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يوم الأحد المقبل، مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة “الصالح نجم الدين أيوب” وقاعة “محي الدين أبو الطيب” و”سبيل خسرو” بشارع المعز أمام مجموعة السلطان قلاوون.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الآثار عددا من الأماكن الأثرية بشارع المعز ويتابع عمليات تطوير الشارع.

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