نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 149 (تابع)، الصادر في 3 يوليو 2017، قرار وزارة التعليم العالي رقم 2437 بتاريخ 21 يونيو 2017، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها.

وتضمن القرار ما يعادل الشهادة الثانوية (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية عام 2017، والمتقدمين لتنسيق 2017 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية “الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية” في العام الجامعي 2018/2017.

«التعليم» تحدد قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الخميس 06/يوليه/2017 - 04:26 م خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد حنان عبد الهادي نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 149 (تابع)، الصادر في 3 يوليو 2017، قرار وزارة التعليم العالي رقم 2437 بتاريخ 21 يونيو 2017، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها. وتضمن القرار ما يعادل الشهادة الثانوية (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية عام 2017، والمتقدمين لتنسيق 2017 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية “الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية” في العام الجامعي 2018/2017.