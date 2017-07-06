الكهرباء: تحريك أسعار أول 3 فئات جاء في أضيق الحدود2017-07-06 18:49:34
قال الدكتور أحمد حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم مراعاة الشريحتين الأولى والثانية في الزيادات الجديدة وهم استهلاك يبدأ من 0 إلى 50 كيلو وات يحاسب 13 قرشا، ومن 51 إلى 100 كيلو وات يحاسب 22 قرشا.
وأضاف في مداخلته ببرنامج “حديث المساء”، على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه تم تحريك الأسعار بالنسبة للفئة الأولى والثانية والثالثة في أضيق الحدود، مؤكدا أن الفئة الثالثة والتي تبدأ من 101 إلى 200 وات كان مقررا زيادتها إلى 31 قرشا ولكن تراجعت الحكومة عن ذلك وتم تحديدها عند 27 قرشا.
جدير بالذكر أن وزير الكهرباء أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي الأسعار الجديدة للشرائح كالآتي:
بالنسبة للمنازل:
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ١٣ بدلا من 11 قرشا.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ٢٢ بدلا من 19 قرشا.
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢٧ بدلا من 21 قرشا.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ٥٥ بدلا من 42 قرشا.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ٧٥ بدلا من 55 قرشا
- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ١٢٥ بدلا من 95 قرشا.
- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ١٣٥ بدلا من 95 قرشا.
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