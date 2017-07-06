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تدريبات الرماية لمروحيات "كا-52"
مروحيات ويلدكات‎

تدريبات الرماية لمروحيات "كا-52"

2017-07-06 18:38:33

عرضت فضائية “روسيا اليوم” منذ قليل لقطات حية لتدريبات الرماية لطواقم المروحيات كا-52 التابعة للدائرة الشرقية.

وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر تدريبات الرماية لطواقم المروحيات كا-52 التابعة للدائرة الشرقية.

يذكر أن روسيا تنفذ عقد لتزويد مصر بمروحيات عسكرية من طراز “كا 52-التمساح”، ويشار إلى أن مروحيات ” كا 52 — التمساح” تعتبر من المروحيات القتالية الأكثر تطورا في فئتها، وهي مصممة لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة والأهداف الحية، في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت.

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