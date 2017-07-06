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السعودية تحل لغز حساب «مجتهد» كاشف أسرار العائلة الملكية
عواد بن صالح العواد وزير الاعلام السعودي

السعودية تحل لغز حساب «مجتهد» كاشف أسرار العائلة الملكية

2017-07-06 18:43:59

 

قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد، اليوم الخميس، إن قطر تشغّل أكثر من 23 ألف حساب على تويتر تدعو إلى إثارة الفتنة في السعودية.

وبحسب تصريحات الوزير السعودي لـ”فرانس برس”، من بين تلك الحسابات، حساب غامض يحمل اسم “مجتهد” متخصص بنشر ما يدعي أنها أسرار العائلة المالكة السعودية ويتبعه أكثر من 1،8 مليون شخص على تويتر، بحسب ما أوضح العواد الذي يزور باريس في إطار جولة أوروبية.

في الخامس من يونيو، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، لدعمها جماعات إرهابية.

ومن بين مطالب هذه الدول لإنهاء الأزمة أن تقوم قطر بإغلاق قناة الجزيرة وقطع علاقاتها مع جماعات إرهابية. لكن الدوحة ردت عليها سلبًا.

وقال وزير الإعلام السعودي: “تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع. قطر كانت وراء هذه الحسابات التي تدعو إلى الثورة في المملكة”.

وتابع العواد: “بالنسبة لنا هذه مسألة أمن وطني، أي تأجيج الشارع”.

وبحسب الوزير، فإن قطر كانت تقف وراء حسابات على تويتر دعت إلى تظاهرات في 21 أبريل و2 يونيو في السعودية خلال شهر رمضان. لكنه شدد على أن تلك التحركات “فشلت”.

وأضاف الوزير أن حساب “مجتهد” الذي قام بالتعبئة لصالح قطر منذ بدء الأزمة مع جيرانها “مُشغّل من قبل سعد الفقيه” وهو سعودي منشق يعيش في لندن و”من قبل قطر”.

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