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بالصور.. تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد
6-1

بالصور.. تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد

2017-07-06 18:40:36

خاض اللاعبون المستبعدون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبا خفيفا، قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الـ33 من لقاءات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

وجاءت أسماء المستبعدين من المباراة كالتالي: أحمد توفيق وباولو وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وعلي فتحي وستانلي وجنش ومعروف يوسف.

ويحل الزمالك في المركز الثالث في الدوري المصري خلف الأهلي الأول والمقاصة الثاني وفي رصيده 63 نقطة

5-1

4-2

3-2

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