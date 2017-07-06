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الطريقة الصحيحة لإستخدام أواني الألمونيوم
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الطريقة الصحيحة لإستخدام أواني الألمونيوم

2017-07-06 19:00:03

أكد حسب الشيف “أسامة السيد” أنه عند استخدام الأواني الألمونيوم للطهي فيراعى أن تكون مغلفة داخلياً بمادة الاستانليس ستيل حتى لا تتفاعل مع الحمضيات أو القلويات الموجودة بالمكونات مثل الطماطم أو عصير الليمون أو الخل.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أنه لا يجب حفظ الطعام في الأواني الألمونيوم حيث تيعتبر تلك المادة من المعادن جيدة التوصيل للحرارة بعد النحاس.

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