أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الخميس، أنه تم منع الروائى الشاب ” أحمد ناجى” من السفر إلى خارج البلاد لوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار من النائب العام وتم إنزال حقائبه من الطائرة التى استأنفت رحلتها بدونه.

وقالت المصادر أن أثناء إنهاء إجراءات الجوازات تقدم الروائى الشاب أحمد ناجى بجواز سفره وبوضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار من النائب العام وتم إبلاغه بالقرار والسماح له بالخروج من المطار بعد تسليمه حقائبه.

وكان الروائى الشاب أحمد ناجى صدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين فى قضية خدش للحياء بعد نشره بعض الأعمال الأدبية ثم صدر حكم من محكمة النقض بقبول طعن الروائى وبراءته من تهمة خدش الحياء إلا أن اسمه ظل على قوائم الممنوعين من السفر.