كشفت سامسونج للإلكترونيات اليوم، عن إطلاقها سلسلتها الجديدة من أجهزة التلفاز QLED التي تضم عدة طرز ( Q8 و Q7 ) في مصر. لتثبت سامسونج مجدداً ريادتها في رسم ملامح مستقبل أجهزة الترفيه المنزلي من خلال أحدث التقنيات.

وقال جي وان لي, الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج الكترونيكس مصر، إن التقنية الجدي تتيح العرض النقطي المبتكرة لأجهزة QLED من سامسونج إظهار الألوان السوداء العميقة وتفاصيل غنية بغض النظر عن المشهد سواءً كان مضاء أو مظلم أو حتى في حال تم عرض المحتوى في غرفة ساطعة أو مظلمة. ومع تقنية العرض النقطي بإطارها المعدني، لم يعد هناك حاجة للتغيير في معدل السطوع للحصول على درجة اللون مثالية حيث تحافظ الأجهزة الجديدة على هذه الخاصية بغض النظر عن زاوية الرؤية.

وأوضح لي أن أجهزة التلفاز الجديدة من سامسونج جودة عرض ألوان مطورة بشكل فائق مع عرض مساحة اللون بدقة DCI-P3، و جعلها الأولى على مستوى أجهزة التلفاز في العالم بإعادة توليد الألوان بنسبة 100% ، ما يعني أنها توفر دقة عالية لكافة الألوان في أي مستوى من مستويات السطوع – وذلك حتى في حال وجود اختلافات طفيفة بين الألوان في وضع إنارة QLED العالية التي يبلغ مستوى سطوعها 1500 شمعة في المتر المربع.

وتعرض درجات الألوان في أجهزة تلفاز QLED الجديدة بدقة عالية بغض النظر عن مستوى السطوع، بحيث تكون قادرة على التعبير عن كافة الألوان. على سبيل المثال، يمكن مشاهدة أوراق الأشجار بألوانها المختلفة من الأخضر المصفر إلى الفيروز ي اعتمادا على درجة سطوع الضوء. ويمكن لتقنية عرض أجهزة QLED إظهار حتى الاختلافات الطفيفة بين الألوان في مستوى السطوع العالي، حيث أن هذا النوع من التفاصيل الدقيقة في الألوان لا يمكن أن تظهر بوضوح في نماذج الثنائية الأبعاد التقليدية.

وتأتي هذه الإضافات المميزة في الأجهزة الجديدة نتيجة لإدخال سامسونج تقنية العرض النقطي Quantum Dot بإطار ها المعدني، ما يجعل التلفاز يقدم طيف واسع من الألوان بدقة عالية وجودة أكبر في إظهار الفروقات الدقيقة بين الألوان مقارنة مع أجهزة التلفاز التقليدية.

وتشمل التحسينات على تصميم أجهزة QLED الجديدة وخصائص استخدامها وجود كابل واحد شفاف وغير مرئي للاتصال يمكن من خلاله توصيل كافة الأجهزة المحيطة وربطها بالتلفاز. هذا بالإضافة إلى ميزة عدم الحاجة إلى إحداث ثقوب في الجدران ما يجعل من السهل تركيب وتثبيت الجهاز بشكل سريع

أجهزة التلفاز الأذكى

وقد تم في هذا العام توسيع ” المركز الذكي” ليشمل الهواتف الذكية أيضاً وذلك من خلال تطبيق سامسونج الجديد والمحسن “المشاهدة الذكية” ‘Smart View’ الذي يقدم للمستخدمين الآن نظرة عامة شاملة لكامل المحتوى المتوفر على الشاشة الرئيسية للتطبيق. وهكذا، يمكن للعملاء استخدام هواتفهم المتحركة لاختيار وتشغيل برامجهم التلفزيونية المفضلة وخدمات الفيديو على الطلب على تلفازهم عبر تطبيق الهاتف المتحرك “المشاهدة الذكية” ‘Smart View’ . ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار ميزة تلقي التنبيهات على الأجهزة المحمولة الخاصة بهم حول البرامج والمحتويات المفضلة لديهم، مثل أوقات بدء عروض معينة و غيرها.

وفيما يتعلق بالمحتوى تعمل سامسونج مع منظومة متكاملة من الشركاء بما في ذلك خدمة شاهد من أم بي سي MBC Shahid و ستارزبلايStarz Play لتوفير محتوى مميز بشكل مباشر إلى أجهزة التلفاز ،. إضافة إلى ذلك، تعتبر سامسونج رائدة أيضا في تقنيات جودة ودقة العرض 4K وتقنية المدى الديناميكي العالي HDR مع توفير عدة منتجات أصلية مسبقاً من شركاء إقليميين وعالميين.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بالمزايا الإضافية من خاصية انعكاس شاشة العرض والأصوات، ما يعني أنهم بإمكانهم تشغيل المحتوى مباشرة من شاشة ثانية وأيضاً الاستمتاع بصوت التلفزيون على سماعاتهم معكوساً عبر هواتفهم المتحركة.