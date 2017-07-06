قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف نشاط كرة القدم في السودان بسبب تدخل جهات حكومية في الرياضة.

وأمهل الفيفا السلطات السودانية مهلة لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم، الذى تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة فى انتخابات أجريت موخرا ولم يعترف بها الفيفا.

وفي خطاب رسمي أصدره الفيفا جاء فيه: “قرر الفيفا إيقاف نشاط كرة القدم السودانية بعد مناقشة القرار خلال اجتماع يوم 27 يونيو الماضى بناء على المادة رقم 16”.

الفيفا اعترف بأحقية مجموعة معتصم جعفر فى إدارة النشاط الكروي بالبلاد، وهو ما أحدث أزمة مع مجموعة عبد الرحمن سر الختم.

وسيطر عبد الرحمن سر الختم لواء متقاعد فى الجيش على مبنى الاتحاد السودانى عن طريق قوات الأمن بحكم قضائى لتعتبر الفيفا ما حدث تدخلا حكوميا وتوقف النشاط.

وبهذه النتيجة فإنه سيتم استبعاد فرق الهلال والمريخ من دورى أبطال افريقيا وهلال الأبيض من الكونفدرالية والمنتخب السودانى من تصفيات أفريقيا والمونديال.