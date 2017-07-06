على عبد العال يرافق وفد البرلمان اليابانى فى جولته داخل مجلس النواب2017-07-06 19:07:02
زار المجلس منذ قليل، فى زيارة لمتحف البرلمان، وأبدى الوفد اليابانى سعادته بالزيارة والحضارة المصرية، وحرص أعضاؤه على التقاط الصور التذكارية مع عربة الملك فاروق والمخطوطات التاريخية المتعلقة بالحياة النيابية المصرية.
كما تجول الوفد اليابانى فى البهو الفرعونى، مقر استراحة النواب، وأشادوا بتصميماته التى وصفوها بالرائعة، لاعتمادها على الطراز الفرعونى.
حضر اللقاء وكيلا المجلس النائبان السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وعبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، ومحمد سليم عضو لجنة الشؤون الدستورية، وتناول اللقاء تدعيم أواصر الصداقة وتبادل الخبرات البرلمانية بين مصر واليابان.
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