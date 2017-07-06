أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس استمرار الجمعية في تقديم الدعم الصحي والطبي والإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العاملة هناك.

وقالت البرجس في تصريحات اليوم /الخميس/ عقب لقائها السفير اليمني لدى الكويت الدكتور علي سفاع إن من ضمن الأعمال التي قامت بها الجمعية أخيرا إصلاح وترميم محطة لتحلية المياه وإجراء الصيانة لمركز غسيل الكلى بمستشفى الصداقة.

وأضافت البرجس أن الجمعية تعمل حاليا على إقامة مخيم للعمليات الجراحية يتسع لاستقبال نحو 200 حالة مبينة أن المخيم الأول الذي نفذته الجمعية أجرى عددا كبيرا من العمليات الجراحية لأمراض العظام والمفاصل والمخ والأعصاب والعيون.

وذكرت أن الجمعية قامت بتوزيع مولدات كهربائية في عدد من المستشفيات بمدينة تعز، كما وزعت كراسي متحركة وعكازات استفاد منها نحو 750 مصابا وجريحا فضلا عن تقديم المواد الغذائية والدوائية لمرضى الكوليرا في المحافظات اليمنية.

بدوره، أشاد السفير اليمني بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية التي قدمتها الجمعية للنازحين جراء الأحداث التي تشهدها اليمن، معبرا عن امتنانه وتقديره لهذا العمل الإنساني الكبير.

وأكد سفاع حرص دولة الكويت على تقديم المبادرات الإنسانية والمساعدات الإغاثية العاجلة للنازحين اليمنيين في المحافظات اليمنية، مما أسهم في تخفيف وطأة معاناتهم.