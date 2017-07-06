ودع اللاعب الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو المصنف رقم 29 منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس ، من الدور الثاني ، اليوم الخميس.

وفشل ديل بوترو من بلوغ الدور الثالث في ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما سقط في فخ منافسه اللاتفي إرنست جولبيس بواقع ثلاث مجموعات دون رد تفاصيلهما 4-6 و 4-6 و 6-7.

ومن المنتظر أن يواجه جولبيس في الدور المقبل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب على التشيكي بافلاسك آدم بواقع ثلاث مجموعات دون مقابل تفاصيلهما 6-2 و 6-2 و 6-1.