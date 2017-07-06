قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي إن الجهاز له دور رئيسي في اللجنة الوطنية للحد من الأزمات والكوارث، فالجهاز لديه كافة الإمكانية المتوفرة للمساعده في حالة حدوث أية كارثة بإمداد الدولة بالمعلومات اللازمة.

وأوضح الجندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن في حالة حدوث السيول يقوم الإحصاء بتعريف الحكومة بالأماكن التي يمكن إقامة فيها أماكن للإيواء وأماكن إقامة المعسكرات فضلا عن توفير المعدات اللازمة؛ لتسهيل عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى قيام الجهاز بدور حيوي خلال أحداث زالزال 1992.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء أن دور الجهاز يظهر واضحا في حالة حدوث الكوارث ما يساهم في الحد من الأثار الناجمة والحد منها في حالة حدوث تلك الأزمات.