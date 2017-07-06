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مقتل ضابط أمن سعودي في هجوم في العوامية
طيران الأمن السعودي

مقتل ضابط أمن سعودي في هجوم في العوامية

2017-07-06 18:13:01


قتل رجل أمن من قوات الطوارئ الخاصة السعودية وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس أثناء أدائهم لمهام عملهم في شرق البلاد، بحسب موقع صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

وأضاف الموقع أن الهجوم وقع بحي المسورة في بلدة العوامية بالقطيف، وهي مدينة منتجة للنفط ومركز للتوترات بين الحكومة السنية والأقلية الشيعية التي تشكو من التفرقة في المعاملة. ولم تتوفر تفاصيل عن الواقعة بعد.

وتسبب هجوم بقذيفة (آر.بي.جيه) في ذات الموقع من المدينة في قتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين قبل يومين.

وتهدم السلطات السعودية الحي وهو جزء صغير من المدينة شوارعه ضيقة ويعود تاريخ بنائه إلى أكثر من مائتي عام تمهيدا لإقامة مشروع جديد.

ويقول مسئولون محليون إنهم يعتقدون أن متشددين مطلوبين يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن وقد استخدموا الشوارع الضيقة للهروب من الاعتقال.

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