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مايوكا وحفني يقودان هجوم الزمالك أمام الإتحاد
مايوكا

مايوكا وحفني يقودان هجوم الزمالك أمام الإتحاد

2017-07-06 18:14:08

كشف البرتغالى إيناسيو المدير الفنى لفريق الزمالك عن تشكيلة المارد الابيض لملاقاة الاتحاد السكندرى بعد قليل على ملعب ستاد برج العرب فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 فى الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة القلعة البيضاء على النحو التالى:

أحمد الشناوي فى حراسة المرمى

وفى خط الدفاع محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

وبخط الوسط محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي

الهجوم : مايوكا.

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