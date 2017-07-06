«السراج» يهنئ أهالي بنغازي بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها

هنأ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ، شعب بلاده و”بالأخص في بنغازي (شرق)، بعودة الحياة الطبيعية للمدينة، وانتهاء سنوات من المعاناة”. وأشار إلى أنه ...