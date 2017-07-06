

قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية القطرية ألغت طلب شراء أربع طائرات من طراز “إيه 350-900” بسبب تأخر التسليم في الوقت الذي تحاول إيرباص فيه معالجة المشكلات مع المستوردين.

ولم يصدر تعليق فوري عن الخطوط القطرية أو إيرباص بشأن الإلغاء الذي أوردته “بلومبرج نيوز” في وقت سابق، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكانت الخطوط القطرية أول مشتر لهذا الطراز من الطائرة الأحدث من الصانع الأوروبي، وبلغ إجمالي طلباتها منه نحو 80 طائرة.

الخطوط القطرية تلغي طلب شراء 4 طائرات «إيه 350» Share الخميس 06/يوليه/2017 - 05:44 م الخطوط الجوية القطرية وكالات قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية القطرية ألغت طلب شراء أربع طائرات من طراز “إيه 350-900” بسبب تأخر التسليم في الوقت الذي تحاول إيرباص فيه معالجة المشكلات مع المستوردين. ولم يصدر تعليق فوري عن الخطوط القطرية أو إيرباص بشأن الإلغاء الذي أوردته “بلومبرج نيوز” في وقت سابق، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكانت الخطوط القطرية أول مشتر لهذا الطراز من الطائرة الأحدث من الصانع الأوروبي، وبلغ إجمالي طلباتها منه نحو 80 طائرة.