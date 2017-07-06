أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصاية لمنطقة قناة السويس عن نجاح السياسات التسويقية لإدارة الهيئة في جذب خطوط جديدة بعبور سفينة الصب البنمية “GLOBAL ARC” لأول مرة في قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب اليوم الخميس، قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة بعد أن كانت تسلك رأس الرجاء الصالح.

وأكد الفريق مميش في بيان صحفي، حرص إدارة القناة على استقبال السفن التي تعبر القناة لأول مرة لا سيما التي كانت تسلك طرقًا منافسة أخرى والتي لا يحقق لها العبور في القناة وفرا تطبيقا لسياسة الهيئة الرامية لجذب أكبر عدد من السفن من خلال حزمة من السياسات التسويقية المرنة وتطوير الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.

ووفقًا للبرتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق مميش الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة، يرافقه المتحدث الرسمي للهيئة طارق حسنين، للصعود على السفينة للاطمئنان على عبورها للقناة بأمان وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربانها ترحيبا به وبطاقم السفينة.

ومن جانبه قال قبطان السفينة سانجايا ماهالياناج إن هذه هي الرحلة الأولى للسفينة عبر قناة السويس الجديدة كما أنها المرة الأولى له لعبور القناة الجديدة بما يعد مغامرةً له حيث سبق له عبور القناة الأصلية على متن سفن أخرى 7 مرات من قبل.. مشيرًا إلى أنه يشعر بتطور كبير في عبور القناة بعد افتتاح القناة الجديد.

وأشاد ربان السفينة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر عليه مرشدو قناة السويس وتعاونهم الكامل مع قباطنة السفن، وامتلاكهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعبور السفينة القناة بكل أمان وسلامة.

وفي ذات السياق كشف الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة أن عبور هذه السفينة للمرة الأولى يأتي ضمن نجاحات الهيئة في جذب العديد من الخطوط الملاحية للعبور في القناة.. مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية تعكف على دراسة حركة التجارة العالمية ومؤشرات الاقتصاد العالمي واقتصاديات السفن والطرق الملاحية المنافسة، تمهيدا لتقديم الحوافز التسويقية الأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصاية لمنطقة قناة السويس عن نجاح السياسات التسويقية لإدارة الهيئة في جذب خطوط جديدة بعبور سفينة الصب البنمية “GLOBAL ARC” لأول مرة في قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب اليوم الخميس، قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة بعد أن كانت تسلك رأس الرجاء الصالح. وأكد الفريق مميش في بيان صحفي، حرص إدارة القناة على استقبال السفن التي تعبر القناة لأول مرة لا سيما التي كانت تسلك طرقًا منافسة أخرى والتي لا يحقق لها العبور في القناة وفرا تطبيقا لسياسة الهيئة الرامية لجذب أكبر عدد من السفن من خلال حزمة من السياسات التسويقية المرنة وتطوير الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. ووفقًا للبرتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق مميش الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة، يرافقه المتحدث الرسمي للهيئة طارق حسنين، للصعود على السفينة للاطمئنان على عبورها للقناة بأمان وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربانها ترحيبا به وبطاقم السفينة. ومن جانبه قال قبطان السفينة سانجايا ماهالياناج إن هذه هي الرحلة الأولى للسفينة عبر قناة السويس الجديدة كما أنها المرة الأولى له لعبور القناة الجديدة بما يعد مغامرةً له حيث سبق له عبور القناة الأصلية على متن سفن أخرى 7 مرات من قبل.. مشيرًا إلى أنه يشعر بتطور كبير في عبور القناة بعد افتتاح القناة الجديد. وأشاد ربان السفينة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر عليه مرشدو قناة السويس وتعاونهم الكامل مع قباطنة السفن، وامتلاكهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعبور السفينة القناة بكل أمان وسلامة. وفي ذات السياق كشف الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة أن عبور هذه السفينة للمرة الأولى يأتي ضمن نجاحات الهيئة في جذب العديد من الخطوط الملاحية للعبور في القناة.. مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية تعكف على دراسة حركة التجارة العالمية ومؤشرات الاقتصاد العالمي واقتصاديات السفن والطرق الملاحية المنافسة، تمهيدا لتقديم الحوافز التسويقية ال