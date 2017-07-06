حصل الاتحاد العربي لكرة القدم على موافقة الجهات الامنية لاقامة حفل الافتتاح لدورى ابطال العرب يوم 21 يوليو الجارى على ملعب استاد السلام.

ومن المنتظر اقامة مباراة الاهلى والفيصلى الأردنى على ملعب استاد السلام فى نفس يوم الافتتاح.

يذكر ان البطولة العربية ستقام خلال الفترة من 21 يوليو الجارى الى 5 أغسطس المقبل بمشاركة 12 فريقا من بينها الاهلى والزمالك.