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البطولة العربية تدعو رئيس الفيفا لحضور الإفتتاح
جيانو انفانتينو

البطولة العربية تدعو رئيس الفيفا لحضور الإفتتاح

2017-07-06 17:48:56

وجه مسئولو الاتحاد العربي لكرة القدم الدعوة الى السويسرى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل حضور حفل الافتتاح بدورى ابطال العرب المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجارى.

ويلتقى فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى نظيره فريق الفصلى الأردنى على ملعب استاد السلام فى إفتتاح البطولة العربية.

كما وجه مسئولى الاتحاد العربي الدعوة الى احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” من أجل حضور فعاليات افتتاح البطولة العربية.
وجه مسئولو الاتحاد العربي لكرة القدم الدعوة الى السويسرى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل حضور حفل الافتتاح بدورى ابطال العرب المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجارى. ويلتقى فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى نظيره فريق الفصلى الأردنى على ملعب استاد السلام فى إفتتاح البطولة العربية. كما وجه مسئولى الاتحاد العربي الدعوة الى احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” من أجل حضور فعاليات افتتاح البطولة العربية.

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