«السراج» يهنئ أهالي بنغازي بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها

هنأ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ، شعب بلاده و”بالأخص في بنغازي (شرق)، بعودة الحياة الطبيعية للمدينة، وانتهاء سنوات من المعاناة”.

وأشار إلى أنه “بذلك انتهت مرحلة عصيبة لتبدأ مرحلة البناء والتعمير”.

جاء ذلك في بيان للسراج، نشره مكتبه الإعلامي على صفحته بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، وبعد يوم واحد من إعلان خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق (شرق)، أمس، سيطرة قواته على كامل بنغازي.

وأضاف السراج: “إننا نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة بداية بناء الدولة الديمقراطية المدنية الواحدة، بجيش واحد ومؤسسات سيادية موحدة، أن يسود الأمن والاستقرار ربوع ليبيا”.

وقال إن “الأولية اليوم، أصبحت لإعادة الإعمار، وتفعيل المؤسسات الخدمية بطريقة أفضل في بنغازي، وكافة مدننا التي اكتوت بنار الإرهاب والتطرف”.

وتابع: “سنعمل على أن تعود المؤسسات الحيوية الأخرى المتوقفة إلى العمل بأسرع وقت، وسيسخّر المجلس الرئاسي كل ما يستطيعه من إمكانيات لتحقيق هذا الهدف”، دون تفاصيل.

وإن كان البيان يشير إلى إعلان حفتر، أمس، سيطرة قواته على بنغازي، إلا أن نصه لم يرد فيه أي حديث بشكل صريح عن حفتر، أو التطورات العسكرية التي تم الإعلان عنها بخصوص المدينة.

وأمس، أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، سيطرة قواته على “كامل بنغازي”، عقب سقوط منطقة الصابري، آخر معاقل “مجلس شورى ثوار بنغازي” (تحالف ثوار سابقين شاركوا بالإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وجاءت السيطرة، بعد معارك خاضتها قوات حفتر، لمدة ثلاثة أعوام تقريبا، ضد مجلس شورى ثوار بنغازي، طالت معظم مناطق المدينة، ثاني أكبر المدن الليبية وعاصمة شرقي البلاد.