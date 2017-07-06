ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر اليوم، إلى حالتي وفاة و100 مصاب .

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية بمقاطعة ليتة بوسط البلاد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بالمقاطعة، وفرار السكان من المنازل جراء الضربة الزلزالية القوية.

يذكر أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام الناري حيث تشيع الزلازل والبراكين. وكان قرابة 2000 شخص قد لقوا مصرعهم في الفلبين عام 1990 جراء زلزال ضرب البلاد بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر.