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الترجي يشارك في مونديال اليد بدلا من الأهلي
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الترجي يشارك في مونديال اليد بدلا من الأهلي

2017-07-06 17:45:44

قرر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، توجيه الدعوة إلى فريق الترجي التونسي للمشاركة في بطولة كأس العالم لأندية، والمقرر لها شهر أغسطس المقبل بالعاصمة القطرية «الدوحة».
يأتي ذلك بعد أن تقدم الأهلي باعتذار عن المشاركة بصفته بطلا للسوبر الأفريقي، بسبب الخلافات السياسية بين القاهرة والدوحة.
ويشارك الترجي في البطولة بصفته بطل السوبر الأفريقي عن الموسم قبل الماضي.

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