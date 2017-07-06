قال مسؤولون في منظمات إنسانية، إن السلطات الجزائرية شرعت بإعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين قادمين من بلدان إفريقية، في ولايات جنوبي البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها تسوية وضعية جزء منهم.

ووفق ذات المصادر، باشر أربع ولاة (محافظين) بالجنوب، عملية إعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين، يقيمون في مخيمات، أو تجمعات لبيوت من الصفيح، إلى مراكز إيواء مهيئة بكافة ضرورات الحياة.

وبدأت العملية في ولايات: تمنراست، أدرار، إليزي، وورقلة، والتي تشهد كثافة كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين على أن تتوسع إلى مناطق أخرى خاصة في العاصمة.

وتعاني الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا، اضطرت ورشات وفلاحين لتشغيل بعضهم بسبب نقص اليد العاملة المحلية.

ويلاحظ المتجول عبر كبرى المدن الجزائرية تواجد عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، أغلبهم يمارس التسول في الطرقات والساحات العامة.

وفي يونيو الماضي، صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن اللاجئين الأفارقة النازحين بسبب الأزمات التي تعيشها بلادهم “مرحب بهم” ولهم الحق في التكفل الصحي، والعمل في ورشات، في حالة الحاجة إليهم.

ولم يذكر الوزير العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية بشكل عام، رغم أن أرقاما سابقة للوزارة تؤكد أن عددهم تجاوز 25 ألفا، ينحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إن الرقم في حدود 50 ألفا.