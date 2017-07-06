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أشرف زكي: وفاة يحيى الفخراني شائعة سخيفة
أشرف زكي

أشرف زكي: وفاة يحيى الفخراني شائعة سخيفة

2017-07-06 17:32:14

نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ما تررد من شائعات تفيد بوفاة الفنان الكبير يحيي الفخراني.

وأكد نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن الفخراني بصحة جيدة، معبرًا عن استهجانه لمثل هذه الشائعات “السخيفة”، مشددًا على أنها لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الفخراني يقوم بعرض مسرحيته كل ليلة بصفة مستمرة من بداية العيد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، نشرت أنباء تفيد برحيل الفنان يحيى الفخراني.

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