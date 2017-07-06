أكد علاء عبد العزيز، منسق البطولة العربية، أن الجهات الأمنية، رفضت بشكل رسمي إقامة افتتاح البطولة العربية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن استاد السلام سيحتضن مباراة الافتتاح.

وأشار منسق البطولة العربية، إلى أن هناك 3 ملاعب ستحتضن مباريات البطولة، وهي استاد السلام، برج العرب والإسكندرية.

وأسفرت قرعة البطولة العربية التى أجريت في شهر مايو الماضي، تحت سفح الأهرامات، عن تقسيم الفرق الـ 12 المشاركة إلى 3 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الوحدة الإماراتي، نصر حسين داي الجزائري، الفيصلي الأردني.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، النصر السعودي، الفتح الرباطي المغربي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، نفط الوسط العراقي، الترجي التونسي.