وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التى تواجه توترات شديدة بسبب خيارات واشنطن السياسية المثيرة للجدل ومتظاهرين يتوعدون بـ”الجحيم” في محيط موقع الاجتماع.

الجدير بالذكر أنه نادرا ما واجه اجتماع دولي بهذا المستوى كمًا من المواضيع السجالية مثل قمة مجموعة العشرين، ما بين الخلاف حول مكافحة التغير المناخي، والتبادل الحر، واللقاء الأول بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ظروف ضاغطة، والتوترات الصينية الأمريكية والاحتكاكات بين ألمانيا وتركيا.

وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الاسبوع قبل اجتماع قادة القوى الاقتصادية المتطورة والناشئة الكبرى الذي يعقد في مسقط رأسها هامبورج الجمعة والسبت “سنواجه مجموعة كاملة من المواضيع الشائكة”.

ولخص مصدر مطلع على سير المفاوضات “من المؤكد أنها لن تكون قمة لمجموعة العشرين اعتيادية.