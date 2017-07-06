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مايوكا يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد.. وظهور حفي ومصطفى فتحى
مايوكا

مايوكا يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد.. وظهور حفي ومصطفى فتحى

2017-07-06 17:50:23
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أعلن البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب،  في الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ضم تشكيل الزمالك كلا من:”أحمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح فى خط الدفاع، محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو فى خط الوسط، أيمن حفنى ومصطفى فتحي وإيمانويل مايوكا فى خط الهجوم”.

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