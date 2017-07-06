اختار أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، ١٨ لاعبا لقائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة الغد الجمعة، أمام إنبي في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

عماد السيد، ومحمد بسام، وخالد سطوحي، ورشاد فاروق، وعصام صبحي، ومعتمد محسن، وعاصم صلاح، وعبد العزيز توفيق، ومحمد أشرف روقة، وبلال جمال، وحسن يوسف، ومحمد رزق، ومحمد أشرف عبد القادر، وعموري، ومحمد جمال أبو تريكة، وأحمد صبري، وعلي الزاهدي، وعلي محمد أحمد.

