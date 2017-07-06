لجأ متهم إلى حيلة للهرب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة جنوب القاهرة الكلية، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وذلك بعد أن وضع المخدر لأمين الشرطة المكلف بحراسته فى العصير، وفر هاربا فى منطقة المنيل .

عثر الأهالى على أمين شرطة ملقى فى أحد الحدائق بمنطقة المنيل، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تبين أنه كان مكلفا بمأمورية من قسم مصر الجديدة بعرض متهم على نيابة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، وأثناء سيرهم فى منطقة المنيل عرض عليه المتهم علبة عصير تناولها فشعر بدوار شديد ولم يشعر بشىء.

تم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، فيما كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودهم لسرعة ضبط المتهم الهارب .